Вкусное с соленым: тест-драйв большого кроссовера Kaiyi X7 Kunlun

Выглядит действительно впечатляюще. Например, классический рецепт безе «Анна Павлова» крайне некрасиво интерпретируется недоучками-выпускниками кулинарного училища, желающими блеснуть своими сомнительными талантами.
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