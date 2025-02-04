Энтони Эдвардс: «Мэверикс» обменяли лучшего скорера НБА и человека, который вывел команду в финал, ему 25. Безумие»

«Это безумие какое-то. Они обменяли, вероятно, лучшего скорера НБА, которому 25 лет. 25 лет. И он даже не знал об этом, так что кому-то там нужно еще много копать, чтобы понять, почему это вообще случилось.
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