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ГДЕ ГЕНЕРАЛКА ШЕВЦОВА?

ГДЕ ГЕНЕРАЛКА ШЕВЦОВА?

  ГДЕ ГЕНЕРАЛКА ШЕВЦОВА? Во Франции, в Италии или на Лубянке «показания дает»?    Это никому не известно, официальных подтверждений нет! А ВЕДЬ МОГЛИ И ОТПУСТИТЬ? Тоже «очень правильное решение».

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Комментарии
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серый topol60
Русский народ! мне стыдно за нашу тупость, доверчивость и наивность. ну почему вы верите всякой швали. они ведь на швали зарабатывают деньги. это их бизнес, работа. Сегодня они поливают Шевцову. завтра без зазрения совести будут поливать Путина, Лаврова и тех кого сегодня восхваляют. где было официально сообщение о Шевцовой. у Шевцовой не мало заслуг о которых шваль умалчивает.
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4 час.
A
Antanas
Новый министр обороны России палкой покрутил муровейник и понеслось..........👍👍👍👍👍.
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3 час.
Ян Правдин
Время всё расставит на свои места.
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39 мин.

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