ГДЕ ГЕНЕРАЛКА ШЕВЦОВА?

серый topol60

Русский народ! мне стыдно за нашу тупость, доверчивость и наивность. ну почему вы верите всякой швали. они ведь на швали зарабатывают деньги. это их бизнес, работа. Сегодня они поливают Шевцову. завтра без зазрения совести будут поливать Путина, Лаврова и тех кого сегодня восхваляют. где было официально сообщение о Шевцовой. у Шевцовой не мало заслуг о которых шваль умалчивает.