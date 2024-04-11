Чжу Фэнлянь: действия ДПП, направленные на препятствование поступлению популярных товаров из континентальной части Китая на Тайвань, не получат поддержку у людей

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Действия администрации Демократической прогрессивной партии /ДПП/, направленные на препятствование выходу на рынок Тайваня популярных товаров из континентальной части Китая, не получат поддержку у людей, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь на очередной пресс-конференции.