Лавров: Россия сделает все для демократизации международных отношений

Россия сделает все необходимое, чтобы международные отношения стали более демократичными. Об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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