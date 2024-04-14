Шестой день квалификации Чемпионата мира 2024: Джек Лисовски отправляется в «Судный день»

Джек Лисовски одержал легкую победу над Лю Хунъюй, Дженсон Кендрик обыграл Джордана Брауна, Энтони Макгилл потерпел поражение от китайца Хэ Гуоцяня, Тепчайа Ун-Ну проиграл Марку Дэвису в третьем отборочном раунде, а талантливый юноша Бен Мертенс победил Рода Лоулера и Алфи Бёрден обыграл Сюй Сы во втором раунде квалификации Чемпионата мира 2024, сообщает WST.