Подполковника ФСИН обвинили в издевательствах над осужденными в Подмосковье. Что рассказал про офицера один из них?

Генеральная прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начали проверку в отношении подполковника Андрея Симоненко, начальника одного из подразделений исправительного центра №1 (ИЦ-1), расположенного в поселке Часцы (Одинцовский район Московской области).
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