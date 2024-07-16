Ученые заявили, что изменение климата увеличило продолжительность дня

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Изменение климата, которое сопровождается переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, способствовало увеличению продолжительности дня, следует из опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследования.
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