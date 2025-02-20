Каждому четвертому россиянину эмоционально тяжело при поиске работы

По данным совместного опроса платформы hh.ru и Скандинавского Центра Здоровья, россияне при поиске работы испытывают повышенную тревожность (28%), апатию (19%), раздражительность (18%) и постоянное плохое настроение (18%).
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