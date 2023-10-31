Москвичам расскажут о законной установке ограждающих устройств

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, проведет вебинар на тему: «Как проект «Свободный доступ» помогает Госинспекции по недвижимости бороться с нарушениями».
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