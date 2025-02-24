Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США

Гражданин Бразилии Дувер Брага, основатель Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, где предстал перед судом в Сиэтле как обвиняемый в мошеннической схеме с биткоинами и хищении денежных средств клиентов.
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