Зеленский и Трамп смогли обмануть друг друга: в соглашении о природных ресурсах «сплошной туман» и никакой конкретики

Тихую украинско-американскую первомайскую ночь осветила, словно молния, яркая вспышка – вице-премьер, она же министр экономики Украины Свириденко и министр финансов США Бессент подписали соглашение о ресурсах, которое последние пару месяцев буквально не давало спокойно спать западным СМИ, и которое как только ни называлось – и сделка о минералах, и соглашение о полезных ископаемых, и договор о редкоземельных металлах.