Синдром завышенных ожиданий, или Чего Армения хочет от Запада

Американист Сурен Саркисян призвал власти Армении подумать перед тем, как выходить из ОДКБДиректор центра Института американских исследований Сурен Саркисян считает, что мнение многих армян о готовности Запада защитить их от Турции ошибочно.
Американист Сурен Саркисян призвал власти Армении подумать перед тем, как выходить из ОДКБДиректор центра Института американских исследований Сурен Саркисян считает, что мнение многих армян о готовности Запада защитить их от Турции ошибочно.
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