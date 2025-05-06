Сообщается, что Anysphere, производитель Cursor, привлекла $900 млн при оценке в $9 млрд.

Компания Anysphere, производитель инструмента для кодирования Cursor, работающего на основе искусственного интеллекта, привлекла 900 миллионов долларов в рамках нового раунда финансирования под руководством Thrive Capital, сообщает The Financial Times со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ходом сделки.
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