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Европа проигрывает битву с антисемитами

Европа проигрывает битву с антисемитами

Еврокомиссия: Европейские евреи сегодня снова живут в страхе @ Riccardo Milani/Hans Lucas/Reuters Tекст: Валерия Вербинина «Европейские евреи сегодня снова живут в страхе», заявляет Еврокомиссия и перечисляет целую серию антисемитских выходок и преступлений, всплеск которых прямо сейчас фиксируется в Европе.

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Комментарии
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О
Олег
Прикольно. С каких пор звезда Давида стала проявлением антисемитизма.
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7 час.
ОЛЕГЫЧ
Это помечено кого мочить, местонахождение еврея
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1 час.

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