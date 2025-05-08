В реанимации с отравлением оказался ребенок с Будапештской улицы

В Санкт-Петербурге госпитализирован малолетний ребенок с подозрением на отравление. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», в полицию Фрунзенского района поступило сообщение из больницы о госпитализации трехлетнего мальчика.
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