КИЕВ (ИА Реалист). Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которого сами украинские солдаты называют «генерал 200» и «бахмутский мясник», а также министр обороны киевского режима Рустем Умеров провели телефонный разговор со своим куратором — председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.