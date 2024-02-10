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Нового главкома ВСУ представили главе Объединенного комитета начальников штабов США

Нового главкома ВСУ представили главе Объединенного комитета начальников штабов США

КИЕВ (ИА Реалист). Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которого сами украинские солдаты называют «генерал 200» и «бахмутский мясник», а также министр обороны киевского режима Рустем Умеров провели телефонный разговор со своим куратором — председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

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