На Красной Поляне выпал первый снег

Снег уже лег уверенно на высоте 2300, сообщает телеграм-канал Любимый Сочи. Зима уже заявляет о себе, хотя на Кубани отмечаются по-прежнему забитые автотуристами трассы на море: в солнечные дни жители региона стремятся продлить летнее настроение - В сентябре на Кубани на трассах к морю автомобилей больше, чем в августе Ранее мы сообщали: Курорты Кубани готовятся к зимней программе: горные лыжи, термальные источники, активный отдых - предлагается отдых на горнолыжных курортах, посещение термальных источников, турмаршруты.