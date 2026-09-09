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Царьград

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Эксперты раскрыли, как избежать усадки одежды после стирки

Эксперты раскрыли, как избежать усадки одежды после стирки

Узнайте, как правильно стирать шерсть, кашемир и шелк, чтобы они не садились. Разберем, при какой температуре следует обрабатывать натуральные ткани и как избежать усадки с помощью специализированных средств.

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