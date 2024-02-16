Списание ипотеки для участников СВО: кому будет положено и по какой причине?

Госдума рассмотрит списание ипотеки для участников СВО. Как отмечается, речь идет о военнослужащих, получивших II группу инвалидности, которые по состоянию здоровья не могут ни вернуться к службе, ни заниматься трудовой деятельностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии