Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 446 подписчиков

Списание ипотеки для участников СВО: кому будет положено и по какой причине?

Списание ипотеки для участников СВО: кому будет положено и по какой причине?

Госдума рассмотрит списание ипотеки для участников СВО. Как отмечается, речь идет о военнослужащих, получивших II группу инвалидности, которые по состоянию здоровья не могут ни вернуться к службе, ни заниматься трудовой деятельностью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх