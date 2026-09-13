Сборная России по воздушной гимнастике дебютировала на международных соревнованиях

Сборная России по воздушной гимнастике впервые выступила на международных соревнованиях. В турнире IAAA GRAND OPEN CUP, который прошёл в Белграде (Сербия), приняли участие более 100 спортсменов из России, Катара, Мексики, Нидерландов, ОАЭ, Португалии, Румынии, Сербии, Черногории и ЮАР.