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Сборная России по воздушной гимнастике дебютировала на международных соревнованиях

Сборная России по воздушной гимнастике дебютировала на международных соревнованиях

Сборная России по воздушной гимнастике впервые выступила на международных соревнованиях. В турнире IAAA GRAND OPEN CUP, который прошёл в Белграде (Сербия), приняли участие более 100 спортсменов из России, Катара, Мексики, Нидерландов, ОАЭ, Португалии, Румынии, Сербии, Черногории и ЮАР.

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