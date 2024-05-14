Губернатор Севастополя поручил разобраться в нарушении прав семьи бойца, погибшего в СВО

Председатель общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева подняла сегодня вопрос об отказе в предоставлении бесплатного питания школьнице, отец которой участвовал в СВО в составе ЧВК «Вагнер» и погиб.
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