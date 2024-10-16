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Пацаны не извиняются. Роман с Муцениеце, дебош в баре и унижение коллег Никиты Кологривого

Пацаны не извиняются. Роман с Муцениеце, дебош в баре и унижение коллег Никиты Кологривого

Артист не дает нам скучать без инфоповодов: то Никита Кологривый заявляет об отношениях с Агатой Муцениеце, то опровергает их, то проходится по маститым коллегам, то кусает за ногу официантку… Впрочем, актер обещал исправиться и хулиганить только в кино.

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