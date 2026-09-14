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Saudi Arabia Discovers 110 Million Tonnes of Uranium-Bearing Ore

Saudi Arabia has discovered 110 million tonnes of uranium-bearing raw material in the Medina region, a potentially significant find as the Kingdom accelerates plans to develop a domestic nuclear energy industry.

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