Гениальная мысль: Катя Лель считает, что Ковид создан для уничтожения творческой интеллигенции Лидия Губина46-летняя певица Катя Лель огорошила публику своим новым заявлением, на сей раз связанным с обсуждением теорий, откуда взялся этот треклятый COVID-19.