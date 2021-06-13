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Гениальная мысль: Катя Лель считает, что Ковид создан для уничтожения творческой интеллигенции

Гениальная мысль: Катя Лель считает, что Ковид создан для уничтожения творческой интеллигенции

Гениальная мысль: Катя Лель считает, что Ковид создан для уничтожения творческой интеллигенции Лидия Губина46-летняя певица Катя Лель огорошила публику своим новым заявлением, на сей раз связанным с обсуждением теорий, откуда взялся этот треклятый COVID-19.

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