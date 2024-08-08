Я 10 лет содержал жену, и теперь она мне должна (с)

Андрей Зяблик

Очередное блеяние женщины-овцы. Сначала ездят на мужике, пока он не угробится здоровьем - потом стонут какой он плохой что не хочет идти работать на 3 копейки. Да он свой лимит труда уже выработал. Максимум чем обязан помочь - взять на себя часть домашней работы. Всё!!! Раньше надо было думать, когда видела что мужик пашет на износ. Или что, считала что износ не случится? Типа муж терминатор? Алчность баб приводит к угроблению мужиков. Вас ведь не устраивает если мужик умеренно работает зарабатывая не большие деньги, вам подавай больше..... Ты же мужик типа. А то что ему кирдык придёт - вы своим куриным умом не понимаете. Ещё и потеряетесь в ,,туман,, как только он сляжет. На хрен пошли! Хотите больше - сами вкалывайте на износ.