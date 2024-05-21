В Калининграде военнослужащим выдали более 130 ключей от новых квартир

В Калининграде более 130 семей военнослужащих получили ключи и документы от квартир в новом доме. Их вручили лично командующий Балтийским флотом Владимир Воробьев и начальник территориального отдела «Калининградский» филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Татьяна Шикшнене.