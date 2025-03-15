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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о КХЛ: «Скопировали все у НХЛ и ушли спать. Полгода идет тусовка средних команд. Так мы национальный хоккей никогда не поднимем, молодежь не воспитаем»

– В нашем клубном хоккее исчезли лидеры, которые задавали темп развития нашей игры, определяли ее игровое лицо.

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