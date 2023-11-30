Собянин рассказал о новом стандарте предпрофессионального образования в Москве

Московские школы приводят к новому стандарту предпрофессионального образования. Для будущих специалистов в каждом втором учебном заведении открыли инженерные и ИТ-классы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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