Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Мне похрену кто этим пидарам дал гражданство.Депутат Цырдя наз...
  • Svetlana Kuzmina
    От Дауна-Байдена всего можно ожидать, только развязывание войны рейтинг ему не прибавит, а только принесет горе и раз...Херш: Байден скло...
  • Сергей Козлов
    Едем едем в соседнее село на вечеринкуВ Подмосковье муж...

Юрист Соловьев: большинство не сможет поделиться будущей пенсией с родителями

Юрист Соловьев: большинство не сможет поделиться будущей пенсией с родителями

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который позволяет детям передавать родителям свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх