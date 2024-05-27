Юрист Соловьев: большинство не сможет поделиться будущей пенсией с родителями

Заслуженный юрист России Иван Соловьев прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект, который позволяет детям передавать родителям свои пенсионные коэффициенты родителям, тем самым увеличивая их пенсию.
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