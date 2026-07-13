На 71‑м году жизни скончался сенатор США Линдси Грэм*. Он умер в ночь на воскресенье после внезапного кратковременного ухудшения состояния, отмечают обозреватели «Взгляда», которые проанализировали возможные последствия его ухода для российско‑американских отношений.
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