На 71‑м году жизни скончался сенатор США Линдси Грэм*. Он умер в ночь на воскресенье после внезапного кратковременного ухудшения состояния, отмечают обозреватели «Взгляда», которые проанализировали возможные последствия его ухода для российско‑американских отношений.