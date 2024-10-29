Предполагаемый соучастник бизнес-коуча Шабутдинова сбежал из России

Генеральный директор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, которого считают предполагаемым соучастником бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, сбежал из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии