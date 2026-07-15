Украина: Сообщалось о множественных взрывах и пожарах в столице Киеве, особенно в Святошинском и Дарницком районах, ранним утром по местному времени на фоне обстрелов российских баллистических ракет; В этом районе прозвучали сирены воздушной тревоги.
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