Украина: Сообщалось о множественных взрывах и пожарах в столице Киеве, особенно в Святошинском и Дарницком районах, ранним утром по местному времени на фоне обстрелов российских баллистических ракет; В этом районе прозвучали сирены воздушной тревоги.