Блог Юрия Хворостова: Почему имя талантливой поэтессы стало названием психического заболевания: Сильвия Плат

Эта женщина прожила очень короткую, но невероятно насыщенную жизнь. После себя, она оставила двоих детей, талантливые пронзительные стихи, искренний автобиографический роман и откровенные дневники, которые вела до самого последнего дня жизни.
Эта женщина прожила очень короткую, но невероятно насыщенную жизнь. После себя, она оставила двоих детей, талантливые пронзительные стихи, искренний автобиографический роман и откровенные дневники, которые вела до самого последнего дня жизни.
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