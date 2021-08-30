Культурология.рф

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кержаков
    Особая информация для ВСЕХ. Информация для ознакомления и для будущих правильных вос-при-я-тий Русского СЛОВА. Роль В...История и археоло...
  • Homo Sapiens
    обожаю Ротару!Кино: Почему заме...
  • пользователь удален
    Так где Гитлер побывал? Так и не сказали. Заманули и обманули.Блог проекта Куль...

Блог Юрия Хворостова: Почему имя талантливой поэтессы стало названием психического заболевания: Сильвия Плат

Блог Юрия Хворостова: Почему имя талантливой поэтессы стало названием психического заболевания: Сильвия Плат

Эта женщина прожила очень короткую, но невероятно насыщенную жизнь. После себя, она оставила двоих детей, талантливые пронзительные стихи, искренний автобиографический роман и откровенные дневники, которые вела до самого последнего дня жизни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх