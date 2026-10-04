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Брейдо о плате за выход детей с игроками на поле: «Практика распространена во всем мире, у нас это 20% детей. ЦСКА расширил возможности получить такой ценный опыт»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о том, что клуб берет деньги за выход детей на поле с футболистами в матчах.

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