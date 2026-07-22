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ТСН24

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В Туле создали алгоритм вступления в брак подростков до 16 лет

В Туле создали алгоритм вступления в брак подростков до 16 лет

Министерство социальной защиты Тульской области подготовило проект административного регламента, в котором устанавливается порядок вступления в брак несовершеннолетних, не достигших 16 лет, сообщает tula.

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