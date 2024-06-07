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Калужские новости

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Шапша нашел, кто поможет калужским муниципалитетам с теплоснабжением

Шапша нашел, кто поможет калужским муниципалитетам с теплоснабжением

Третий день Петербургского международного экономического форума начался для калужской делегации с подписания соглашения о сотрудничестве с Российским энергетическим агентством федерального МинэнергоТретий день Петербургского международного экономического форума начался для калужской делегации с подписания соглашения о сотрудничестве с Российским энергетическим агентством федерального Минэнерго.

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