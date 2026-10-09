Инфляционный скачок и рынок облигаций: почему я пересматриваю ожидания по ставке

Последние данные по инфляции заставляют по-новому взглянуть на ситуацию в российской экономике. Недельный рост цен оказался заметно выше того, что мы наблюдали в предыдущие периоды, и это не может не настораживать.
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