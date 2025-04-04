ГАИ усилит контроль за автомобилями, которыми пользуются более 10 лет

Госавтоинспекция (ГАИ) России усилит проверку автомобилей старше 10 лет, пишет портал CarExpo.ru. / Источник: (cc) 0532-2008По данным портала, Госавтоинспекция начнёт строже следить за машинами старше 10 лет.
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