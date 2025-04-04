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ГАИ усилит контроль за автомобилями, которыми пользуются более 10 лет

ГАИ усилит контроль за автомобилями, которыми пользуются более 10 лет

Госавтоинспекция (ГАИ) России усилит проверку автомобилей старше 10 лет, пишет портал CarExpo.ru. / Источник: (cc) 0532-2008По данным портала, Госавтоинспекция начнёт строже следить за машинами старше 10 лет.

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