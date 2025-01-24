Профессор Дизен: сделкой по денуклеаризации Трамп хочет поссорить Россию и Китай

Президент США Дональд Трамп сделкой по денуклеаризации с Россией хочет поссорить ее с Китаем. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.
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