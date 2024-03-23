Предполагаемые убийцы Крокус-Сити Холл

ВТ

Врам Тавризов

Проповедник и его помощник - они или у нас, или скорее всего в стране, откуда приехали бандиты Надо бы этих двоих найти... Въезжали в РФ из Турции Какая указаны цель въезда в РФ? Где они объявились, сделали свои миграц документы? Кто их качал из нашего МВД? На какой работе они всплыли в Москве или ещё где-то? Как смог кто-то заложить оружие в Крокус? Почему эти 4-5 сел безбашенные? В открытую ходить по залу, в задрипанной машине приехать и на ней же удирать? Понятно, что они расходные жертвы Но кто/то ведь экономил на них? А это уже «наш» подход к делам кто-то хорошо управлял ими из россиян, по крайней мере, должен был их «пасти» И Конечно былчужой главарь, прямо связанный с нашим Какие Карты были у бандитов? Кто им их сделал? Тиньков? Паспорта их новые, чистые были? Там только визы Турции? Или есть выходные своей страны? Или напрочь фальшивые? Кто у нас качает на границе чужие паспорты? Вот мы проверяем украинцев на границе, которые переезжают в РФ Их трясут по полной почти А для такого рода субъектов? Скольким было отказано во въезде в РФ за последний год? Сколько времени провели в Турции? Послан ли запрос людям Эрдогана? На Карты бандитов упало по 250 тыс руб Банк обязан был узнать, что это заденьги У них было приглашение на въезд в РФ? Машину вроде они купили у родственника в Москве Те вся «обслуга»бандитов тратила тоже деньги Как шла проводка денег? Вряд ли из-за буграм Может есть банк-спонсор, на который один раз кинули деньги, а потом кто-то снимал? Тот кто снимал даже по 250 тыс - лестовка, ниразу не вызвал подозрение в банке? И тд и тп