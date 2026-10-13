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Hezbollah launches housing compensation program for war-hit families

Iran-backed Hezbollah announced a financial assistance package for families and displaced people whose homes were destroyed, severely damaged or rendered uninhabitable during the war with Israel.

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