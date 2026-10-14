По итогам сентября нынешнего года в России было реализовано 878 новых автобусов. Это на 7,3% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 22,8% больше, чем в августе 2026 года.
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