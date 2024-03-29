Семен Антонов о матче с «Зенитом»: «После таких поражений действительно сложно найти слова. На душе опустошение»

ЦСКА Антонова отыгрался с «-21», но упустил победу на последних секундах (91:92). «Честно говоря, после этого поражения нельзя подобрать какие‑то определенные слова, потому что все это будет звучать банально.
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