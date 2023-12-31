Подкараулил обидчицу: Лере Кудрявцевой досталось от участника «Суперстар!»

Телеведущая была шокирована выходкой мужчины. Лера Кудрявцева Социальные сетиНакануне был показан финальный выпуск шоу «Суперстар!» В финале за победу боролись четыре участника — Игорь Наджиев, Алексей Глызин, Кай Метов и Феликс Царикати.