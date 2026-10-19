С 1 апреля 2027 года в Китае снизится ставка возврата НДС при экспорте электромобилей и гибридов с 13 до 9 процентов.
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