41% врачей в России регулярно применяют ИИ в работе, но 93% перепроверяют его ответы. Ежедневно ИИ используют 16% врачей, а 28% пока не привлекают технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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