Кристина Асмус рассказала о смерти бабушки

Российская актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о смерти бабушки. В личном блоге артистка призналась, что близка родственница ушла из жизни несколько лет назад, однако она до сих пор не сможет свыкнуться с потерей.
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