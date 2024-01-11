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Кристина Асмус рассказала о смерти бабушки

Кристина Асмус рассказала о смерти бабушки

Российская актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о смерти бабушки. В личном блоге артистка призналась, что близка родственница ушла из жизни несколько лет назад, однако она до сих пор не сможет свыкнуться с потерей.

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