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В Пензе нашли мигранта, купившего документы за 6000 рублей

В Пензе нашли мигранта, купившего документы за 6000 рублей

Сотрудники пензенского отдела полиции №1 выявили случай использования поддельного документа гражданином, прибывшим из страны ближнего зарубежья для получения патента на трудовую деятельность в России.

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Комментарии
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Галина Друзина
Да пипец, выслать всех мигрантов с семьями и принимать по новым законам, как в Белоруссии, разогнать все диаспоры - это вообще рассадник преступности. И кто продаёт всё это тоже выслать.
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19 час.
Alex Zim
Надо же, вдруг нашли ОДНОГО мигранта с поддельными экзаменами, да у 99% мигрантов справки об экзаменах липовые.
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16 час.

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