«Лада» врезалась в ограждение моста и перевернулась под Астраханью

Пострадали двое. Сегодня, 9 февраля, в 9:30 на автодороге Астрахань – Зеленга в селе Платовинка Володарского района «Лада Гранта» под мужчины 1992 года рождения врезалась в леерное ограждение и опрокинулась.
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